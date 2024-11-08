На честь Головного управління розвідки на Одещині назвали населений пункт

Село на Одещині назвали на честь Головного управління розвідки Міноборони України. Колаж: ГУР

На Одещині тепер є село, яке назвали на честь Головного управління розвідки Міноборони України. Воно отримало назву Гурівське. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

«На честь воїнів ГУР МО України у рамках процесу декомунізації у Роздільнянському районі Одеської області село Першотравневе перейменували на Гурівське. Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування перемог військових розвідників», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Інституті Національної пам'яті України, під час повномасштабної війни з РФ бійці ГУР виконували та продовжують виконувати складні завдання — від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу противника, які підривають військовий потенціал держави-агресора.