Вогонь його повністю охопив: у Яцьківці на Донеччині сталася масштабна пожежа у двоповерховому будинку

Масштабна пожежа у двоповерховому будинку в Яцьківці. Фото: ДСНС

7 листопада о 12:40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Яцьківка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



На місце виклику прибули рятувальники та встановили, що вогонь охопив приватний двоповерховий житловий будинок.



Бійці ДСНС о 16:00 повністю загасили пожежу на площі 100 квадратних метрів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину та обставини займання встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що рятувальники майже чотири години гасили масштабну пожежу у п'ятиповерхівці після обстрілу міста Миколаївка Донецької області.