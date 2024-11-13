Спершу вивозять дітей: Ще кілька сімей евакуювалися з Костянтинівки ►

На Донеччині поліція врятувала від російського обстрілу ще три сім'ї, в яких виховують чотирьох дітей.



Людей вивезли із Костянтинівки, де ситуація погіршується. Тільки за перші дні листопада окупанти скинули на місто близько 10 авіабомб, не враховуючи ракетних та артилерійських ударів.



Виїхати з небезпечного регіону людям допомагають евакуаційні групи поліції Костянтинівки та екіпаж поліції Бахмута «Білий ангел».



14-річний Євген та його мама вирушили до Дніпропетровської області. Батько хлопчика три місяці тому потрапив під ракетний удар по супермаркету, де працював. На чоловіка впала стіна, він одержав численні переломи. Вижив лише тому, що його швидко витягли з-під завалів. Сім'я вже збиралася виїжджати, але чекала, коли батько встане на ноги. Проте дитину вирішили вивезти якнайшвидше після того, як неподалік будинку вибухнув російський снаряд.



Дві подружки, дві Насті, 14 та 15 років, евакуюються разом. З ними — мами та брат старшої дівчинки. За кілька днів хлопцеві виповниться 13 років, свій день народження він зустріне на новому місці. Для евакуйованих вже підготовлено будинок на дві родини у Києві. З собою сестра та брат взяли скрипку, бо планують продовжувати займатися музикою.



У Костянтинівці із 14,6 тисячі дітей, які жили в місті до початку повномасштабної війни, залишається 38.

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» вивіз чотирьох осіб із Курахівського напряму, серед них двоє дітей. На момент евакуації російські загарбники скинули бомби, ніхто не постраждав.