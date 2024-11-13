Російські окупанти вдарили по Костянтинівці та громаді: пошкоджені будинки, є поранений

13 листопада війська Росії обстріляли Костянтинівську громаду Донецької області. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Вранці загарбники вдарили по місту Костянтинівка. Пошкоджені фасади приватних будинків, лінії електромережі та газопроводу, легковий автомобіль.



Також один із російських ударів припав по території Предтечинського старостинського округу, внаслідок чого поранення отримала одна людина. Фасад її будинку пошкоджений.

Нагадаємо, що армія РФ за добу дев'ять разів обстріляла населені пункти Донецької області.