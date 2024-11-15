Покровськ частково знеструмлений: причина

У п'ятницю, 15 листопада, у Покровську Донецької області деякі абоненти залишились без електропостачання. Поки що невідомо, коли фахівці відновлять світло. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«У Покровську — аварійне відключення світла. Знеструмлений МТП-55», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, які саме вулиці без електрики:
- вул. Джохара Дудаєва (Пушкіна);
- вул. Йосипа Гірника (Гірника);
- вул. Кільцева;
- провулок Криничний;
- провулок Георгія Кониського (Ціолковського);
- вул. Холодна Балка (Піонерська);
- провулок Панаса Мирного (Новогородський);
- вул. Соломії Крушельницької (40 років України);
- вул. Геофізична.
Раніше ми писали, що в «Укренерго» закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.
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