Нові можливості для ветеранів: гранти на розвиток бізнесу

Після повернення з фронту наші захисники та захисниці потребують особливої підтримки та допомоги в адаптації до мирного життя. Адже їм іноді потрібно не лише звикнути до інших умов, а й розпочинати новий професійний шлях. Деякі з них продовжують військову службу, деякі опановують нові спеціальності, а деякі мають хист до підприємницької діяльності та бажають втілити власні бізнес-ідеї.



Реалізувати свої амбіції та плани зі створення або розвитку бізнесу допомагає служба зайнятості. Наразі в Україні діє декілька державних програм, які направлені саме на підтримку військовослужбовців у адаптації та самореалізації у мирному житті. Одна з них — гранти для учасників бойових дій та членів їх сімей. Цей державний проєкт відкриває нові можливості та перспективи для тих ветеранів, які прагнуть втілити свої підприємницькі ініціативи.



Дана грантова програма активно впроваджується у Донецькій області та вже має певні результати. Так, Валерій із Краматорська, який вів свою підприємницьку діяльність ще до початку повномасштабного вторгнення, повернувшись до цивільного життя, вирішив розширити свій бізнес. Чоловік займається вирощуванням фруктів та тепличних овочів на території власної земельної ділянки. У лютому 2024 року підприємець взяв участь у грантовій програмі та отримав кошти на подальший розвиток свого бізнесу. За ці гроші Валерій придбав обладнання для облаштування своєї дільниці та необхідні саджанці.



Пан Михайло зі Слов’янська, взявши участь у цій грантовій програмі, зміг відновити та розширити власну справу. Він має великий досвід у підприємницькій діяльності. Чоловік розпочав свій бізнес ще у далекому 2003 році, але після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Після звільнення ветеран вирішив продовжити свою діяльність та взяв участь у грантовій програмі. Отримавши кошти, Михайло відкрив два заклади громадського харчування.



Пані Юлія з міста Краматорськ, дружина військовослужбовця, також розпочала свій бізнес-шлях завдяки цій грантовій програмі. Відкрити заклад швидкого харчування — це була сімейна мрія. Втілити цей задум вдалось завдяки підтримці з боку держави. Завдяки грантовим коштам дівчина відкрила пересувну кав’ярню, де кожен відвідувач може насолодитися смачною та запашною кавою. Підприємиця має багато ідей для розвитку своєї справи та планує розширювати асортимент.



Довідково:



За урядовим проєктом єРобота грантові кошти можуть отримати військовослужбовці, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей. Обов'язкова умова — створення нових робочих місць.



Передбачається надання грантів у розмірах:



1) для члена сім'ї, в тому числі зареєстрованого як фізична особа — підприємець, у разі зобов'язання створити:

одне робоче місце — до 250 тис. гривень включно;

два робочих місця — понад 250 тис. і до 500 тис. гривень включно.



2) для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, в тому числі зареєстрованих як фізичні особи — підприємці, у разі зобов'язання створити:



одне робоче місце — до 250 тис. гривень включно;



два робочих місця — понад 250 тис. і до 500 тис. гривень включно;



чотири робочих місця — понад 500 тис. і до 1000 тис. гривень включно (повинні бути зареєстровані як фізичні особи — підприємці протягом не менш як 12 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту).



Більш детально щодо грантів на створення і розвиток ветеранського бізнесу за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/people/ubd



Консультації щодо механізму отримання грантів можна отримати, зателефонувавши до call-центру Донецького обласного центру зайнятості: 0-800-33-61-67.



Інформація на правах реклами.