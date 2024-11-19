РФ за добу обстріляли три райони Донецької області: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська за 18 листопада атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Кураховому поранено людину, у Дачному пошкоджено 5 будинків. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено будинок.



Краматорський район. В Озерному Лиманської громади пошкоджено 4 будинки. В Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці 2 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю, промислове приміщення, газогін і 6 транспортних засобів.



Бахмутський район. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.



Раніше ми писали, що минулої доби, 18 листопада, росіяни вбили трьох жителів Донецької області: двох у Костянтинівці та одного у Сіверську.