Армія РФ за добу атакувала населені пункти на Донеччині: які міста опинилися під ударом

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 19 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації.



«Усього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні будинки, в Успенівці зруйновано адмінбудівлю, у Ганнівці пошкоджено 2 будинки. У Мирнограді поранено людину.



Краматорський район. У Закітному Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено 9 будинків і адмінбудівлю. У Старій Миколаївці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 8 об'єктів. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.



Раніше ми писали, що за 19 листопада росіяни поранили трьох мешканців Донецької області.