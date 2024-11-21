Деякі райони Покровська залишилися без світла: у чому причина

У четвер, 21 листопада, у деяких районах Покровська Донецької області відсутнє електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Аварійно знеструмлено ТП «Південний» та «Зеленівка». Також знеструмлено район «Первомайка», частково центральна частина та «Дурняк», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що фахівці РЕМ працюють над усуненням причин аварії.



Раніше ми писали, що на Донеччині за командою від «Укренерго» скасували екстрені відключення світла.