«Укрзалізниця» запускає маршрут до Братислави з 15 грудня: ціни

«Укрзалізниця» спільно зі словацькими залізничниками з 15 грудня запускає новий маршрут до Братислави. Про це йдеться на сайті перевізника.

Маршрут до столиці Словаччини забезпечуватимуть поїзди:

№27/28 Київ – Чоп – Київ від Укрзалізниці;

№617/961 Чоп – Братислава – Чоп від словацької залізниці ZSSK.

Цей пересадковий маршрут через станцію Чоп з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад.



Розклад руху З Києва поїзд №27/28 відправляється о 19:57, прибуває до станції Чоп о 07:50. У Чопі пересадка на поїзд словацької залізниці №617/961, який вирушає о 09:59.



Прибуття до Кошице о 13:18, до Братислави – о 19:33. З Братислави поїзд словацької залізниці №617/961 відправляється об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41.

Ціна квитка з Києва до Братислави складе 2200 грн. Фото: Укрзалізниця

У Чопі пересадка на поїзд №28/27 «Укрзалізниці», який вирушає о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01.



Подорож між Києвом та Чопом в нічний час забезпечуватиметься спальними вагонами Укрзалізниці, а денний сегмент на маршруті Чоп - Братислава – сидячими вагонами словацької залізниці.



Пересадку між поїздами погоджено, а купівлю двох квитків можна буде здійснити одним кліком у мобільному додатку та на офіційному сайті «Укрзалізниці». Таким чином ціна квитка з Києва до Братислави становитиме 2200 грн.



Нагадаємо, у розклад руху електричок Донецькою області внесли зміни та оголосили про запуск нового маршруту на Харків.