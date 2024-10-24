Російські війська пошкодили залізницю між Миколаєвом і Херсоном — Укрзалізниця

У зв'язку з російським обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».



У національному перевізнику попередили, що поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві, а доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.



«Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом. Дякуємо Херсонській обласній військовій адміністрації за підтримку та оперативне реагування на ситуацію. Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення», — йдеться у повідомленні «УЗ».



Раніше стало відомо, що окупанти з артилерії атакували Покровськ, де постраждав працівник «Укрзалізниці».









