«Всі характеристики»: Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру

Володимир Зеленський. Кадр із відео

Росія боїться настільки, що застосовує нові ракети проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, Москва шукає по світу, де ще знайти зброю.



«То в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Усі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Наразі тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути й має право бути незалежною», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджені промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю та частково зруйнована котельня. Також відомо про двох поранених.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що по місту окупанти вдарили, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ.



Пізніше у мережі з'явилися відео моменту удару міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру.