Армія РФ намагається просунутися у Білогорівці Луганщини

Російські військові минулої доби намагалися просунутися у Білогорівці Луганської області, де українські військовослужбовці відбили черговий штурм російських окупантів. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Крім того, росіяни атакували поблизу Греківки, Новоєгорівки та Твердохлібового.



«По Твердохлібовому вони завдали ударів некерованими авіаційними ракетами. З артилерії поцілили по Греківці. В бік прифронтових сіл і укріплень наших воїнів окупанти спрямували 29 безпілотників», — додав Лисогор.



Раніше ми писали, що у зоні ведення бойових дій на підконтрольній Україні частині Луганської області залишаються двоє людей. Пенсіонери не погоджуються на евакуацію.