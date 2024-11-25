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Вночі Київ атакували безпілотники: уламки дронів впали у двох районах

25 листопада 2024, 07:50

Вночі Київ атакували безпілотники: уламки дронів впали у двох районах

Київ зазнав чергової атаки безпілотників. Ілюстративне фото Київ зазнав чергової атаки безпілотників. Ілюстративне фото

У Києві в результаті російської атаки із застосуванням безпілотників фіксуються падіння уламків у кількох районах. Йдеться про Дніпровський та Дарницький райони на лівому березі столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За словами чиновника, у Дніпровському районі міста «відбулося загоряння вікна балкона на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку».

«Інформація про постраждалих з'ясовується», — додав він.

Пізніше в адміністрації уточнили, що у Дніпровському районі на іншій локації через атаку «Шахедів» уламки пробили автомобілі.

«Попередньо, пожеж та постраждалих немає», — передали в КМВА.

Крім того, було зафіксовано падіння уламків на приватну забудову у Дарницькому районі столиці.

«Попередньо, без пожежі та постраждалих. Оперативна ситуація оновлюється», — додав Попко.

В адміністрації о першій ночі заявили, що за уточненою інформацією, дані щодо загоряння балкона в Дніпровському районі столиці через атаку БпЛА не підтвердилися.

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