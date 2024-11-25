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Окупанти вдарили по Покровську та селу Новооленівка: зруйновано житловий будинок

25 листопада 2024, 09:46

Окупанти вдарили по Покровську та селу Новооленівка: зруйновано житловий будинок

Російські окупанти минулої доби, 24 листопада, двічі атакували Покровську громаду Донецької області. Відомо, що зруйновано житловий будинок, також є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«24 листопада о 16.30 під обстріл потрапило с.Новооленівка. Зруйновано приватний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що близько 18:00 російські війська застосували артилерію по південній частині Покровська. Внаслідок артобстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, а саме паркан, фасад та вікна. Обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, що російська армія 25 листопада обстріляла Харків. Станом на 09:05 13 постраждалих, 9 — госпіталізовані.

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