СБУ затримала клірика УПЦ МП за шпигунство на користь РФ у Харкові

Клірик УПЦ МП шпигував на користь РФ у Харкові. Фото: СБУ

СБУ затримала клірика УПЦ МП, який був інформатором РФ та шпигував за захисниками Харкова. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.



Затриманим виявився настоятель одного із храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється у роботі на Росію.



«За матеріалами справи, на замовлення рф фігурант зливав інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова», — заявили в СБУ.

Листування клірика з окупантами Росії. Фото: СБУ

Також протоієрей відстежував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом.



Окупанти планували використовувати ці розвіддані для підготовки авіаударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.



За даними слідства, 43-річний протоієрей почав виконувати завдання росіян у жовтні 2024 року. Він народився у Мелітополі й протягом 2009-2018 років перебував на території РФ.

Посвідчення, коли клірик перебував у РФ. Фото: СБУ

Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ МП та був призначений настоятелем місцевого храму.



Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

Російські рублі та кремлівські нагороди колаборанта. Фото: СБУ

Російські рублі та кремлівські нагороди колаборанта. Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).



Клірик московської церкви зараз перебуває під вартою, йому загрожує 8 років в'язниці.

Раніше синод РПЦ звільнив митрополита Донецького та Маріупольського УПЦ МП Іларіона. Замість нього призначено церковного діяча з Росії.