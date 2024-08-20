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Головне за день: ЗСУ готують «котел» у Курській області. Рада заборонила УПЦ МП

20 серпня 2024, 23:40

Головне за день: ЗСУ готують «котел» у Курській області. Рада заборонила УПЦ МП

Суспільство

 Верховна Рада більшістю голосів ухвалила закон про заборону в Україні церков пов'язаних із Російською Федерацією.

Кабмін ухвалив, що чоловіки віком від 17 до 25 років автоматично зараховуватимуться на військовий облік. Зокрема, йдеться про тих, хто звертається за оформленням внутрішнього чи закордонного паспорта. Постановка на облік для чоловіків цього віку проводитиметься без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), без необхідності відвідування ними ТЦК.

У Ростовській області Південний окружний військовий суд виніс «вирок» кримчанину, який обвинувачується у підготовці підриву Аксьонова. Корчинського позбавили волі на 18 років, з відбуванням перших чотирьох років у в'язниці, решту терміну – у виправній колонії суворого режиму зі штрафом у розмірі 350 тисяч рублів.

Бойові дії

 За даними аналітичного ресурсу DeepState, російські загарбники окупували Межове, Нудне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та у Заповітному.

Міноборони РФ повідомило про захоплення міста Нью-Йорка. Генштаб ЗСУ інформацію про взяття під контроль російськими військами Нью-Йорка росіянами не підтверджує.

Голова Кремля Володимир Путін наказав російським військовим витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у військово-політичному керівництві.

За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулися у глибину російської оборони від 28 до 35 км. Українські війська взяли під контроль 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти.

Україна готується до закриття котла на річці Сейм у Курській області Росії, пише експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке. Усередині знаходиться близько 3000 військовослужбовців російської армії. Напередодні ЗСУ захопили там села Снагость та Апанасівка. До річки Сейм та закриття котла їм залишилося 5 кілометрів.

Лінія фронту знаходиться вже менш ніж за п'ять кілометрів від міста Мирноград Донецької області. Щодня Покровська громада та частина самого Покровська перебувають під ударами. Виконувач обов'язків голови Мирноградської ГВА Юрій Третяк зазначив, що російські війська просуваються швидше, ніж очікувалося.

Російські загарбники обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – поранена. Під час обстрілу Гродівки отримали поранення двоє цивільних – жінка та чоловік. У Покровську внаслідок атак пошкоджено соціальний об'єкт та 12 багатоповерхівок.

У ніч на 20 серпня росармія завдала удару по промисловому об'єкту в Тернополі, внаслідок атаки виникла пожежа, постраждалих немає.

Взимку 2024 року в результаті успішної спецоперації проекту «Хочу жити» та Легіону «Свобода Росії» під назвою «Очерет» військовослужбовець російської армії підірвав штаб офіцерів батальйону «Шторм Z» та перейшов на бік України. Внаслідок вибуху командир та кілька старших офіцерів підрозділу «Шторм Z» отримали тяжкі поранення.

За попередньою інформацією, командування РФ розмістило військову базу та свої війська на території унікального заповідника біля села Назарівка Маріупольського району, повідомили у прес-службі Маріупольської міськради. Наразі не відомо, в якому стані знаходиться природоохоронна територія.

Вже третю добу триває пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області. Вона була атакована українськими безпілотниками минулої суботи. Площа пожежі на нафтобазі збільшилася у кілька разів, зараз там горять 22 цистерни з паливом.

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