РПЦ замінила Донецького митрополита УПЦ МП на росіянина. Архієреї в Україні обурені

Митрополит Іларіон. Фото: Донецька єпархія

Синод РПЦ звільнив митрополита Донецького та Маріупольського УПЦ МП Іларіона. Замість нього призначено церковного діяча з Росії. У відповідь понад 30 архієреїв в Україні зробили заяву, в якій висловили обурення прагненням Москви анексувати канонічну територію УПЦ МП.



Про це йдеться на сайті РПЦ та у заяві архієреїв УПЦ МП, яку опублікував архієпископ Обухівський Іона.



У РПЦ заявили, що рішення про усунення Іларіона прийнято нібито через його «стан здоров'я, що суттєво ускладнює безперешкодне управління єпархією».



Митрополиту Іларіону, який керував Донецькою єпархією з 1996 року, «висловили подяку за багаторічну працю» та відправили «на покій» до Сімферопольської єпархії. Утримуватиме його Донецьке єпархіальне управління.



Натомість РПЦ призначила керувати Донецькою єпархією громадянина Росії — митрополита Владивостокського та Приморського Володимира.



На підконтрольному РПЦ сайті Донецької єпархії сьогодні, 3 листопада, з'явилася новина, що Володимир провів першу службу в окупованому військом РФ Донецьку.

Направлений із Росії митрополит Володимир у Донецьку. Фото: Донецька єпархія

На вечір 3 листопада на офіційних сайтах УПЦ МП ніяк не відреагували на заміну керівника їхньої єпархії. Проте 31 архієрей УПЦ МП зробив заяву, в якій розкритикував дії РПЦ.



У заяві йдеться про те, що РПЦ порушила канони Вселенських соборів, а також здійснила підрив самостійності України та УПЦ в умовах війни.



«Закликаємо до відмови від агресивної церковної політики щодо Української православної церкви та її багатостраждальної пастви, до поваги кордонів канонічної УПЦ, суверенітету та територіальної цілісності України», — йдеться у заяві.



На звернення відреагував керівник пресслужби РПЦ Володимир Легойда, який перебуває під санкціями в Україні.



Він заявив, що рішення про «управління єпархіями на територіях Донбасу та Новоросії» приймаються священноначальником РПЦ «в особливих умовах воєнних дій, коли перебіг церковного життя потребує таких рішень».



«Нинішнє становище у регіоні, де йдуть бої та щодня гинуть люди, диктує необхідність змін», — стверджує Легойда.



Також він додав, що «вся РПЦ молиться за звільнення архієреїв, кліриків, ченців та мирян України від злих гонінь».