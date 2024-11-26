Керівник розвідки Чехії застеріг про наслідки «миру» за рахунок України

Керівник чеської Служби безпеки та інформації (BIS) генерал-майор Міхал Куделка вважає, що підштовхування України до переговорів на умовах «поганого миру» означатиме стимул для Кремля відновитися і знову піти війною, проте цього разу проти країн Центральної та Східної Європи. Про це він розповів у інтерв'ю американському виданню Bloomberg.

Шеф чеської розвідки каже, що стратегія підштовхування Києва до значних поступок дасть мотивацію Кремлю для подальших збройних агресій у майбутньому.

«Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на те, щоб відновитися після величезних людських та економічних втрат, і готуватися до наступної мети, якою є Центральна та Східна Європа», — сказав Куделка.

Начальник BIS відверто каже, що якщо Україна програє чи погодиться на «поганий мир», то РФ «сприйме це як перемогу». Куделка додає, що повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році має нагадати західним країнам, що Росія є «імперською наддержавою з імперськими бажаннями» та «абсолютно нехтує» своїми військовими втратами та загибеллю цивільних осіб.

Тому чеський розвідник переконаний, що країнам Заходу слід уникати загроз у сфері безпеки та економічної діяльності у разі, якщо з РФ буде відновлено ділові чи дипломатичні відносини.

«Росія є агресором, який розуміє лише силу, а тому результат війни [проти України] визначатиме ймовірність майбутнього глобального конфлікту з безпосередньою участю НАТО. Однак якщо РФ зіткнеться з сильною країною або сильним альянсом, то зробить висновок, що краще з ними не мати справи. Тому що, якщо навпаки, то в Москві дійдуть висновку, що війна проти України принесла свої плоди і довела, що європейські країни слабкі, Альянсу не вистачає єдності, а тому може спробувати діяти», — констатує шеф чеської розвідки.