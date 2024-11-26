Ситуація біля Великої Новосілки складна, окупанти атакують з заходу та сходу — директор Defense Express

Російські військові намагаються штурмувати селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Цей напрямок є одним з складних. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у ефірі телеканалу «Еспресо».



«Зараз найважчі часи, навіть порівняно з періодом масштабного вторгнення РФ. Ми говоримо і про Куп'янськ, Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Курахове. На всіх цих напрямках ворог активно проводить штурмові дії, і останнім часом до цих напрямків дійсно додалася Велика Новосілка. Це важливий опорний пункт оборони та логістичний хаб нашої лінії оборони», — зазначив він.



Згурець зазначив, що ситуація біля Великої Новосілки дуже складна, росіяни атакують з заходу та сходу.



«Таке враження, що наші оборонні фортифікації, побудовані для стримування наступу з півдня, мали прогалини на ділянці саме зі сходу, і ворог цим скористався. Наразі зі сходу є кілька напрямків атак, зокрема між річками Кашлагач і Шайтанка - це просування з південного сходу до Великої Новосілки», — резюмував директор інформаційно-консалтингової компанії.



Раніше ми писали, що ситуація у Часовому Яру Донецької області складна через активне настання російських окупантів. Російські солдати знаходяться поряд з містом.