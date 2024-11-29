Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області: почалася сильна пожежа

У Ростовській області РФ дрони атакували нафтобазу, після чого там почалася сильна пожежа. Фото: ASTRA

У ніч проти 29 листопада дрони атакували нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла сильна пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Прямо зараз велику пожежу на нафтобазі "Атлас" під ростовським Кам'янськом видно автомобілістам на трасі М-4», — йдеться в повідомленні видання ASTRA.

На одному із оприлюднених відео голос за кадром стверджує, що нафтобазу атакували нещодавно.

Журналісти нагадали, що цю нафтобазу Збройні сили України вже атакували у серпні 2024 року.

Водночас тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що регіон зазнав масованої атаки українських безпілотників.

«Зараз на північному заході Ростовської області вже знищено та придушено засобами радіоелектронної боротьби 30 БПЛА», — написав Слюсар.

За його словами, падіння уламків дронів викликали «наслідки на землі», проте інформації про пожежу на нафтобазі він ніяк не прокоментував.