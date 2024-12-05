Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

В Україні перейменували Міністерство реінтеграції

05 грудня 2024, 09:40

В Україні перейменували Міністерство реінтеграції

Уряд перейменував Мінреінтеграцію на Міністерство національної єдності. Про це повідомляється на каналі міністерства.

Зазначається, що вчора Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України.

«Головою відомства став новопризначений віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві також зазначили, що нове відомство інституційно посилить політику щодо українців, яким довелося виїхати за кордон у різні роки. Саме таке завдання ставив президент України Володимир Зеленський, репрезентуючи План внутрішньої стійкості.

Міністерство, зокрема, працюватиме над розробкою та впровадженням програм з повернення українців із міграції.

«Новий віцепрем'єр-міністр вже найближчим часом має надати чіткий план розвитку міністерства», — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Мінреінтеграції Кабінет міністрів України Перейменування

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: РФ готує новий наступ на Херсон. Мер Дніпрорудного помер у полоні
17:36
Ймовірно, наступного тижня в Покровську закриється відділення «Укрпошти»
17:00
Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру через роботу на окупантів
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
11:52
У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор
10:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:38
РФ готується до масштабного наступу на Херсон — ЗМІ
10:03
На окупованій Луганщині посилили рейди на призовників: в ОВА назвали їхнє головне завдання
09:28
У Донецьку не встановлюватимуть головну новорічну ялинку: окупаційна влада назвала «причину»
23:00
Головне за день: ЗСУ звільнили Новомлинськ. У МЗС відкидають альтернативи членства НАТО
19:49
Про поточну ситуацію в Кураховому розповіли бійці ЗСУ
13:58
Окупований Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку — Лисогор
13:23
Окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води
10:50
FPV-дрон атакував АЗС біля окупованого Токмака
06:30
В окупованому Антрациті студентів примушують працювати на військовому виробництві — ЦНС
23:37
Головне за день: Армія РФ готує наступ на півдні. Обстріли Покровська та Тернополя
15:14
У Росії заявили про підготовку 300 тисяч контрактників для війни в Україні
14:49
Колишній генсек НАТО підтримав ідею тимчасових поступок з боку України для припинення війни
13:48
«Росіяни в паніці»: українські сили масовано атакували бази окупантів у Криму
усі новини
13:03
Сина Порошенка оголосили в розшук через неявку по повістці у ТЦК
12:59
Сили безпілотних систем знищили російську ЗРК «Тор М-2»
12:14
Безпілотник атакував полігон у РФ, звідки запускали «Орєшнік» по Україні — ЗМІ
12:13
ЗСУ відбили у військ Росії позиції на півдні Донецької області – ISW
11:58
Нідерланди виділили Україні додаткові 22 млн євро
11:54
«Обстановка стає критичною»: у DeepState розповіли про ситуацію навколо Покровська
11:23
Запуск «Орєшніка» планували ще до дозволу бити ATACMS по Росії — NYT
11:22
Українські війська провели вдалий контрштурм під Торецьком
10:43
Війська РФ 9 разів атакували населені пункти Донеччини, пошкоджені будинки
10:09
Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донецької області: поранені чотири людини
09:54
РФ атакувала Покровську громаду: у селищі Шевченко постраждав місцевий житель
09:53
Російські війська окупували Благодатне в Донецькій області – DeepState
09:40
В Україні перейменували Міністерство реінтеграції
09:27
Українська ППО збила 30 дронів — Повітряні сили
09:06
Україна готується до переговорів щодо завершення війни — WSJ
09:05
ЗСУ витіснили російську армію із села на Донеччині: окупанти зазнали великих втрат убитими – DeepState
23:37
Одному запропонував застрелитися, інших зробити живим щитом: Кадиров провів показову зустріч з українськими військовополоненими
23:05
Безпілотник ударив по казармі полку Кадирова, поряд із резиденцією глави Чечні
23:00
Головне за день: РФ готує новий наступ на Херсон. Мер Дніпрорудного помер у полоні
22:31
Тільки після деокупації ми зможемо побачити масштаб трагедії — Зарівна про викрадення українських дітей
усі новини
ВІДЕО
Сили безпілотних систем уразили бойову машину росіян. Фото: скриншот Сили безпілотних систем знищили російську ЗРК «Тор М-2»
05 грудня, 12:59
Повідомляється про атаку безпілотника на ракетний полігон у Росії. Ілюстративне фото Безпілотник атакував полігон у РФ, звідки запускали «Орєшнік» по Україні — ЗМІ
05 грудня, 12:14
Прапор України у селі Новий Комар. Фото: кадр із відео ЗСУ витіснили російську армію із села на Донеччині: окупанти зазнали великих втрат убитими – DeepState
05 грудня, 09:05
Покровськ під регулярними обстрілами: як парамедики поліції допомагають пораненим ► Покровськ під регулярними обстрілами: як парамедики поліції допомагають пораненим ►
04 грудня, 18:30
Замаскована артилерія російських військ. Фото: кадр із відео ГУР спалило артилерію та засоби зв'язку російської армії: відео
04 грудня, 16:20
Дрон окупантів вдарив по машині в Покровській громаді. Фото: скриншот FPV-дрон атакував цивільне авто у Котлиному: момент атаки потрапив на відео
04 грудня, 15:33

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір