В Україні перейменували Міністерство реінтеграції

Уряд перейменував Мінреінтеграцію на Міністерство національної єдності. Про це повідомляється на каналі міністерства.

Зазначається, що вчора Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України.

«Головою відомства став новопризначений віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві також зазначили, що нове відомство інституційно посилить політику щодо українців, яким довелося виїхати за кордон у різні роки. Саме таке завдання ставив президент України Володимир Зеленський, репрезентуючи План внутрішньої стійкості.

Міністерство, зокрема, працюватиме над розробкою та впровадженням програм з повернення українців із міграції.

«Новий віцепрем'єр-міністр вже найближчим часом має надати чіткий план розвитку міністерства», — йдеться у повідомленні.