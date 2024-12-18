Північ Донецької області підключать до води в аварійному режимі

У кількох містах Донецької області поновили водопостачання в аварійних умовах. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вже кілька днів Костянтинівка, Слов'янськ та Дружківка живуть без води через пориви на Другому донецькому водопроводі в районі річки Казенний Торець.



Відремонтувати труби важко через погодні умови та важкодоступність місць поривів. Для пошуку місць поривів довелося залучати водолазів ДСНС, зазначили у ДонОВА. Ремонти продовжуються.

Раніше ми писали, що Старокримське (Кальчикське) водосховище біля окупованого Маріуполя критично обміліло. За словами місцевих мешканців, рівень води впав приблизно на 5-6 метрів. Тому місто може вже скоро зіткнутися з гострою проблемою нестачі питної води.



Крім того, окупована Горлівка 11 грудня залишилася частково без води.