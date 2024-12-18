У зоні бойових дій на Донеччині залишаються 290 дітей

На підконтрольній українській владі території Донеччини залишається проживати трохи понад 23 тисяч дітей. З них 290 проживають у зоні активних бойових дій. У Донецькій області триває примусова евакуація сімей із дітьми, заявили в обласній військовій адміністрації.



На обласному рівні 17 грудня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації сімей із дітьми з 7 населених пунктів Удачненської громади. У цих населених пунктах мешкають 146 дітей. Рішення про примусову евакуацію родин із дітьми має пройти певне узгодження, але відповідні служби вже залучені до проведення евакуації неповнолітніх разом із сім'ями з населених пунктів Удачненської громади.



Протягом минулого тижня з інших громад евакуйовано 50 дітей. Про це повідомила Юлія Рижакова, в.о. начальника служби у справах дітей. Із села Іллінівка вивезено 1 дитину, із міст Костянтинівка — 13 дітей, із Покровська — 18 дітей, Родинського — 8 та села Гришине — 10 дітей.



Наразі в 4 населених пунктах, де триває примусова евакуація родин із дітьми, залишається проживати 50 неповнолітніх. У місті Лиман — 1 дитина, у Родинському — 13 дітей, у селі Гришине — 32 дитини, у місті Костянтинівка — 4 дитини.



До транзитного пункту на Дніпропетровщині щодня приїжджає 50-70 жителів Донецької області, які погодилися на евакуацію до більш безпечних регіонів. Про це розповів Дмитро Пожарський, начальник відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.



До транзитного пункту люди добираються власним транспортом, за допомогою волонтерів або евакуаційними автобусами. Більшість уже визначилися, куди саме евакуюватися, зазначили в ДонОВА. Якщо нікуди їхати, таким людям пропонується безоплатне розселення в місцях тимчасового перебування.



Як повідомлялося, в Торецьку Донецької області залишається близько 200 осіб. Приблизно стільки ж — близько 180 мирних жителів — у Часів Ярі.



Війська РФ знаходяться за три кілометри від міста Покровськ. Звідти евакуювали всіх дітей.



Нагадаємо, ускладнилася ситуація біля села Зеленівка на Курахівському напрямі.