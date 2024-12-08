Трамп заявив про готовність України до «угоди» з Росією та повідомив про втрати сторін

Дональд Трамп, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський на зустрічі в Парижі. Фото: BILD

Обраний на пост президента США Дональд Трамп закликав до «негайного припинення вогню» в Україні та закликав сторони розпочати переговори на своїй онлайн-платформі Truth Social.

За словами Трампа, президент України Володимир Зеленський готовий укласти «угоду» з Росією, щоб «покласти край божевіллю».

«Занадто багато життів безглуздо витрачається, занадто багато сімей зруйновано, і це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира [Путіна]. Нині його час діятиме. Китай може допомогти. Світ чекає!, — написав він.

Трамп оцінив загальні втрати у війні Росії та України в 1 млн солдатів.

За словами Дональда Трампа, Росія у війні з Україною втратила 600 тисяч солдатів убитими та пораненими, а Україна – 400 тисяч. Про це він повідомив, коментуючи ситуацію в Сирії.

«Вони [Росія] втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими чи вбитими у війні, яка ніколи не мала б починатися і могла б продовжуватися вічно. Росія та Іран зараз перебувають у ослабленому стані: одна через Україну та погану економіку, інша — через Ізраїль та його бойові успіхи», — написав він.

Він також зазначив, що «Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони втратили 400 тисяч солдатів і ще більше мирних жителів. Необхідно негайно припинити вогонь та розпочати переговори. Занадто багато життів витрачається даремно, надто багато сімей руйнується, і якщо це продовжиться, це може перерости на щось набагато більше і набагато гірше», — написав Трамп. у своїй соцмережі Truth Social.

На думку Трампа, режим диктатора Башара Асада впав, оскільки сирійський уряд перестала підтримувати Росія через конфлікт в Україні.

Раніше повідомлялося, що Трамп, Зеленський та Еммануель Макрон зустрілися напередодні в Парижі.