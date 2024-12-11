Українські спецпризначенці провели успішний штурм російських позицій на Покровському напрямку: в НГУ показали відео

Штурм російських позицій на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Бійці 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» НГУ провели успішний штурм російських позицій на Покровському напрямку. Про це повідомили у ЦСП «Омега».



Спецпризначенці під обстрілами десантувалися поблизу позицій окупантів. Бійці НГУ заходили на позиції та закидували гранати у так звані «нори», де ховалися росіяни. Крім того, українські військовослужбовці вступили у ближній бій із загарбниками.



Міномети російських військ завдали ударів по спецпризначенцях Нацгвардії, частина з них отримала поранення. Проте завдання вони успішно виконали.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку та бої за селище Шевченко.