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Українські спецпризначенці провели успішний штурм російських позицій на Покровському напрямку: в НГУ показали відео

11 грудня 2024, 16:29

Українські спецпризначенці провели успішний штурм російських позицій на Покровському напрямку: в НГУ показали відео

Штурм російських позицій на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Штурм російських позицій на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Бійці 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» НГУ провели успішний штурм російських позицій на Покровському напрямку. Про це повідомили у ЦСП «Омега».

Спецпризначенці під обстрілами десантувалися поблизу позицій окупантів. Бійці НГУ заходили на позиції та закидували гранати у так звані «нори», де ховалися росіяни. Крім того, українські військовослужбовці вступили у ближній бій із загарбниками.

Міномети російських військ завдали ударів по спецпризначенцях Нацгвардії, частина з них отримала поранення. Проте завдання вони успішно виконали.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку та бої за селище Шевченко.

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