Серед учасників нацвідбору «Євробачення-2025» — виконавиця з Донецької області

Суспільне мовлення оголосило лонглист учасників національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2025». Серед 20 українських артистів у списку охочих представити Україну на пісенному конкурсі — Христина Старікова з Мирнограда. Про це пише «Суспільне».



Також у лонглист учасників нацвідбору увійшли: BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, Future Culture, GRISANA, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, TESLENKO, YAGODY, Ziferblat, Абіє, «ДК Енергетик», Маша Кондратенко, МУАЯД, «Слухай Сашу» і Влад Шериф.



Після наступного прослуховування буде відібрано 9 фіналістів.



Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не увійдуть до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.



«Євробачення-2025» пройде в Базелі (Швейцарія). Фінал відбудеться в Санкт-Якоб Холлі 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня.



Христина Старікова була фіналісткою 13-го сезону передачі «Голос країни».