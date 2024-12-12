Росія продовжує купувати зброю виробництва США та ЄС в обхід санкцій

Американська та європейська зброя продовжує надходити до Росії, незважаючи на санкції. Фото: The Insider

Незважаючи на багаторічні санкції, Росія щороку закуповує тисячі західних гвинтівок та мільйони набоїв від компаній Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Про це пише видання The Insider.

У статті зазначається, що їх ніхто не продає, але через треті країни значні партії різної зброї потрапляють до Росії і потім використовуються у війні з Україною.

Журналісти з'ясували, що останніми роками компанії з Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та Туреччини стали більше відправляти зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

«Експорт зброї до цих країн за три роки зріс у два з половиною рази: з 19 556 стволів у 2020 році до 53 211 у 2023-му», — йдеться у публікації.

Журналісти-розслідувачі відзначають, що експорт гвинтівок і рушниць з Італії до Вірменії за чотири роки зріс майже в 30 разів — з 68 одиниць зброї в 2019 році до 1862 в 2023 році. Киргизстан у 2020 та 2021 роках не купував зброю в Італії, проте у 2022 році отримав 882 одиниці озброєнь, а 2023-го — 4434. Експорт зброї з Туреччини до Грузії теж значно зріс за останні роки.

Зазначається, що найбільшим європейським виробником зброї, пов'язаним з Росією, виявився люксембурзький холдинг Beretta. У червні 2024 року російський імпортер Beretta потрапив до списку санкцій Мінфіну США. Холдинг Beretta попри санкції залишається мажоритарним власником російської компанії.

Серед німецьких зброярів зв'язки з РФ зберігає фірма Hans Wrage & Co з Гамбурга. Її голова Фрауке Леман, як і раніше, володіє 15,96% у російському Русімпексі.

«Незважаючи на війну в Україні, ця компанія продовжує імпортувати в РФ японські карабіни Miroku, німецькі Anschutz, мисливські рушниці Krieghoff, патрони Ruag Ammotec і RWS, у тому числі армійських калібрів», — пише The Insider.

Також журналісти з'ясували, що російські снайпери, як цивільні, так і військові, продовжують використовувати західні гвинтівки та патрони замість російської зброї. Це підтверджують протоколи змагань снайперів, які відбулися у вересні минулого року на Ангарському полігоні в окупованому Криму.

Країни ЄС ввели ембарго на постачання зброї до Росії ще після анексії Криму у 2014 році. Але, як зазначається у розслідуванні, досі немає жодних заходів щодо контролю за експортом до країн Митного союзу: Вірменії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, які з Росією об'єднують єдиний митний простір та військово-політичний блок ОДКБ.