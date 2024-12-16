У команді Трампа гадають, як завершити війну в Україні назавжди, а не просто її «заморозити»

Майкл Уолтц розповів про прагнення майбутнього президента США остаточно завершити війну в Україні. Фото: Yahoo News

Конгресмен із Флориди Майк Уолтц, якого обраний президент США Дональд Трамп збирається призначити своїм радником з нацбезпеки, заявив, що в команді Трампа думають над тим, як зупинити війну Росії проти України назавжди, а не просто «заморозити» її на деякий час. Про це він повідомив в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

Коментуючи зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі та можливість розміщення миротворців з країн НАТО на території України, Уолтц заявив в інтерв'ю: «Після виборів усі, хто приїжджав до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський на тій зустрічі та інші перейшли до того, [...] як ми закінчимо цей конфлікт? Як це зробити таким чином, щоб відновити стабільність, зупинити різанину та, сподіваюся, зробити це назавжди, а не просто призупинити? Це все, над чим ми думаємо. І стосовно питання, яке ви щойно поставили, — генеральний секретар НАТО прибув сюди до Мар-а-Лаго, він говорить про те, що європейці візьмуть на себе велику роль, незалежно від того, чи це стосується подій на місці чи чогось іншого, після завершення цього конфлікту, і це саме те, що президент Трамп просив».

Уолтц також відповів на запитання про те, чи планує Трамп обмежити використання Україною американської зброї або обмежити надання Україні військової допомоги США, зазначивши, що Трамп нещодавно заявив в інтерв'ю Time, що «порожній чек не є стратегією» і це веде до вічної війни.

«Як виглядає успіх відповідно до наших інтересів? Як ми закінчимо війну? Хто за столом? Як ми можемо залучити всі сторони до столу переговорів та які рамки для угоди? Це речі, які ми обмірковуємо з його фантастичною командою, яку він збирає», — перерахував майбутній радник президента США питання, на які намагається відповісти його майбутня адміністрація.

Відповідаючи на запитання ведучої CBS про те, чи має якесь повідомлення від Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно зустрівся з ним, Трампом та Ілоном Маском і який, схоже, пропонує різдвяне припинення вогню та обмін полоненими, Уолц заявив, що «не збирається вдаватися до деталей».

«Орбан має регулярні стосунки з росіянами, і він явно має добрі стосунки з президентом Трампом, і я сподіваюся, що весь світ захоче побачити певне припинення бійні, що відбувається на сході України», — сказав радник Трампа.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що жодного плану обраного президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні поки що не існує.