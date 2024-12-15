ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку

У росіян на Сіверському напрямку. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці відбили масований штурм російських окупантів на Сіверському напрямку. У росіян втрати. Про це повідомляє «Хортицький вітер».



«14 грудня противник здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»», — йдеться у повідомленні.



Результат бойової роботи:



- 52 окупанта ліквідовано;



- 37 поранено.



Крім того, знищено 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТ-ЛБ, 28 дронів-камікадзе FPV, один міномет 120 мм, 1 одиниця автомобільної техніки, 1 дрон-камікадзе «Привіт 82».



Раніше ми писали, що російські військові атакували українські укріплення південно-східних околиць Піщаного на Покровському напрямку. Однак не мали успіху, крім того, росіяни відступили та зазнали втрат.