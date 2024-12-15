Окупанти можуть кинути солдатів КНДР у бої на сході України — Волошин

Через великі втрати росіяни можуть задіяти на сході північнокорейських солдатів. Фото: скріншот з відео

Представник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російські окупанти можуть залучити військових КНДР на східних напрямках через свої втрати. Про це він сказав в ефірі телемарафону.



«Поки що такої інформації у нас немає. Однак, як вчора заявив Глава держави та ГУР, росіяни вже залучають їх (військових КНДР - ред.) у зведених підрозділах та використовують на інших напрямках. Не виключено, що через виклик і втрати на східних напрямках можливе застосування представників КНДР і на наших ділянках фронту», — зазначив він.



Раніше ми писали, що на початку листопада у Курській області Російської Федерації відбулися перші бойові зіткнення між українськими військовослужбовцями та співодатами із Північної Кореї.