ППО України збила 27 із 49 російських БПЛА

ППО України збила 27 із 49 БПЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ

Вночі 16 грудня 2024 року (з 01.00) Росія атакувала Україну 49 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Станом на 08.30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях», - йдеться у повідомленні.



Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, РФ запустила в бік України понад сотню дронів.