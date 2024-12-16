У Слов'янській МВА поділилися прогнозом щодо відновлення подачі води на півночі Донецької області

На магістральному водопроводі на півночі Донецької області продовжуються ремонтні роботи. Фото: ОВА

У багатьох населених пунктах північного регіону Донецької області, починаючи з минулої п'ятниці, немає центрального водопостачання. Як раніше повідомляла обласна військова адміністрація, відсутність води пов'язана з проведенням ремонтних робіт на Другому Донецькому водоводі.

Пізніше Слов'янська міська військова адміністрація заявила, що на магістральному водопроводі, який проходить через річку Казенний Торець, виявили витік. Про це повідомило місцеве видання 6262.

Наразі центральне водопостачання відсутнє у таких великих містах північного регіону Донецької області, як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка, а також у прилеглих до них населених пунктах.

За інформацією видання 6262 зі Слов'янської МВА, над вирішенням проблеми зараз працює КП «Вода Донбасу». Очікується, що ремонтні роботи буде завершено у першій половині цього тижня.

Тим часом, як стало відомо «Новинам Донбасу» від джерел у місцевих міськводоканалах, відновити водопостачання зможуть не раніше, ніж у четвер.