Скільки ракет, дронів та авіабомб випустила РФ по Україні за тиждень: відповідь Зеленського

РФ атакувала Львівщину. Фото: ДСНС

За тиждень російська армія атакувала Україну сотнями ракет, авіаційних бомб та дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів», — зазначив він.



Зеленський подякував українським військовим, які захищають Україну, та партнерам, які розуміють нашу потребу у посиленні ППО для збереження життів людей.



«Зараз світ має бути єдиним та сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитись від терору та досягти справедливого світу», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 15 грудня запустила по Україні ракету та 108 дронів. Сили ППО збили 56 «Шахедів» та безпілотників інших типів.