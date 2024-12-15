Армія РФ вдарила по Дружківці: був «приліт» по комунальній установі

Російські військові в неділю вранці, 15 грудня, вдарили по Дружківці Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено комунальну установу. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.
«Вранці ворожий обстріл пошкодив комунальну установу. На місці подій працюють усі відповідні служби», — йдеться у повідомленні.
Крім того, «Дружківкатепломережа» закликає місцевих жителів не користуватися водою з системи опалення житлових будинків через відсутність водопостачання. До речі, це може призвести до повної зупинки котелень.
«З метою забезпечення стабільної та ефективної роботи свердловин у нашому місті наполегливо просимо вас під час забору води відкривати вентиль повністю. Дотримання цього простого правила допоможе уникнути перевантаження обладнання та забезпечить безперебійну подачу води», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що російська армія за 15 грудня атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та адміністративну будівлю.
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