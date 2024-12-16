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З глави АМКУ Кириленка зняли браслет і дозволили пересування Україною

16 грудня 2024, 11:50

З глави АМКУ Кириленка зняли браслет і дозволили пересування Україною

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко Фото: NABU Daily by Олег Новіков Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко Фото: NABU Daily by Олег Новіков

З голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка зняли браслет та дозволили їздити Україною. Про це повідомив журналіст Олег Новіков у своєму телеграм-каналі.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько частково підтримав клопотання захисника голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка про зміну запобіжного заходу. Суддя зняв з підозрюваного електронний браслет і замінив обов'язок не відлучатися з Києва та зобов'язання не виїжджати за межі України», — написав Новіков.

Захист стверджував, що обов'язки перешкоджають Кириленку виконувати повноваження, а саме: відвідувати територіальні відділення комітету в регіонах.

Наразі голова АМКУ здав закордонні паспорти та виконує інші обов'язки. Раніше суд обрав запобіжний захід ексглаві Донецької ОВА Павлу Кириленку.

Нагадаємо, НАБУ та САП завершили слідство у справі за підозрою Кириленка у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн, а також у неправдивому декларуванні.

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