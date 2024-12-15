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Під Львовом сталася потрійна ДТП: багато загиблих, є постраждалі

15 грудня 2024, 14:27

Під Львовом сталася потрійна ДТП: багато загиблих, є постраждалі

Під Львовом сталася ДТП. Фото: поліція Під Львовом сталася ДТП. Фото: поліція

У неділю, 15 грудня, у Львівській області сталася потрійна аварія за участю автопоїзда, машини та мікроавтобуса. Семеро людей загинули, троє постраждали. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Водій, який влаштував ДТП, втік з місця аварії, проте його вже затримали правоохоронці.



«Попередньо, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Вона стала некерованою і вʼїхала у мікроавтобус. Внаслідок цього — 7 загиблих», — зазначив він.

Крім того, троє людей отримали поранення — 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані до лікувальних закладів Львова.

Водія BMW вже затримали. Досудове розслідування продовжується.

Раніше ми писали, що внаслідок дорожньо-транспортних пригод у Краматорську та Костянтинівці Донецької області загинули троє людей.

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