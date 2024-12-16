Партія канцлера Німеччини виключила постачання далекобійних ракет в Україну

Німецька далекобійна ракета Taurus. Фото: Defense News

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) у своїй передвиборчій програмі виключила будь-яку можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Раніше канцлер Олаф Шольц неодноразово висловлювався проти такої ідеї. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Видання посилається на інформацію агентства dpa, яке отримало проект передвиборної програми соціал-демократів.

Наголошується, що вказана позиція свідчить про підтримку партією позиції нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца про небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас СДПН у програмі задекларувала підтримку розміщення на території Німеччини далекобійних ракет США.

Нагадаємо, під час свого нещодавнього візиту до Києва канцлер ФРН повідомив, що у Німеччині дискутують щодо того, чи надавати Україні окремі системи, зокрема німецькі крилаті ракети Taurus.