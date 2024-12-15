Удар по логістиці окупантів: в РФ підірвали залізничне полотно

У російському Ульяновську 14 грудня вибух зруйнував залізничне полотно, військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Як зазначається, вибух стався у залізничному районі Ульяновська, на лінії неподалік річки Свіяга, за кілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульянівського моторного заводу.
Крім того, 13 грудня в місті Краснодар пожежа вивів з ладу три локомотиви, а 11 грудня в Брянську згоріли дві магістральні тепловози.
Раніше ми писали, що у столиці Чечні Грозного вранці 15 грудня прогриміли вибухи. Місто, ймовірно, атакували ударні дрони.
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