Удар по логістиці окупантів: в РФ підірвали залізничне полотно

Потужний удар по логістиці росіян. Фото: скриншот

У російському Ульяновську 14 грудня вибух зруйнував залізничне полотно, військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Як зазначається, вибух стався у залізничному районі Ульяновська, на лінії неподалік річки Свіяга, за кілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульянівського моторного заводу.



Крім того, 13 грудня в місті Краснодар пожежа вивів з ладу три локомотиви, а 11 грудня в Брянську згоріли дві магістральні тепловози.



Раніше ми писали, що у столиці Чечні Грозного вранці 15 грудня прогриміли вибухи. Місто, ймовірно, атакували ударні дрони.