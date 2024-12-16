Обстріл Донецької області: пошкоджено будинки та промислові будівлі

Минулої доби окупаційна армія РФ в черговий раз обстріляла міста та села Донецької області, пошкодивши при цьому приватні будинки, багатоповерхівки та промислові будівлі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 16 грудня:
У Донецькій ОВА підкреслили, що інформація про постраждалих за добу не надходила. Також з лінії фронту евакуйовано 204 людини, зокрема 8 дітей.
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