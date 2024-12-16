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Обстріл Донецької області: пошкоджено будинки та промислові будівлі

16 грудня 2024, 09:55

Обстріл Донецької області: пошкоджено будинки та промислові будівлі

Обстріл Донеччини, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Фото: Філашкін Обстріл Донеччини, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Фото: Філашкін

Минулої доби окупаційна армія РФ в черговий раз обстріляла міста та села Донецької області, пошкодивши при цьому приватні будинки, багатоповерхівки та промислові будівлі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 16 грудня:

  • Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено численні багатоповерхівки й приватні будинки. У Мирнограді пошкоджено 2 будинки.
  • Краматорський район. Обстріляні околиці Костянтинівської та Лиманської громад.
  • Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 16 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі.

У Донецькій ОВА підкреслили, що інформація про постраждалих за добу не надходила. Також з лінії фронту евакуйовано 204 людини, зокрема 8 дітей.

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