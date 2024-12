ЄС затвердив 15-й пакет санкцій проти Росії

Рада ЄС ухвалила сьогодні 15-й пакет економічних та індивідуальних санкцій з метою подальшого обмеження можливостей Росії вести неспровоковану агресивну війну проти України.

Європейський Союз adopted 15th package of sanctions in view of Russia's full-scale invasion of Ukraine:



84 individuals & entities blacklisted

Нові заходи, спрямовані на circumvention of sanctions через Putin's shadow fleet and weakening Russia's military and industrial complex