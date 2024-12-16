ЄС затвердив 15-й пакет санкцій проти Росії

Рада ЄС ухвалила сьогодні 15-й пакет економічних та індивідуальних санкцій з метою подальшого обмеження можливостей Росії вести неспровоковану агресивну війну проти України.

Європейський Союз adopted 15th package of sanctions in view of Russia's full-scale invasion of Ukraine:



84 individuals & entities blacklisted

Нові заходи, спрямовані на circumvention of sanctions через Putin's shadow fleet and weakening Russia's military and industrial complex



— EU Council (@EUCouncil) December 16, 2024



Ці заходи покликані розв'язати проблему обходу санкцій ЄС шляхом націлювання на тіньовий флот Путіна та ослаблення військово-промислового комплексу Росії.



Європейські партнери України вказують на те, що цей пакет санкцій є частиною заходів у відповідь, спрямованих на ослаблення російської військової машини й тих, хто підтримує цю війну, включно з китайськими компаніями.



«Він демонструє єдність країн-членів ЄС у нашій незмінній підтримці України. Наш безпосередній пріоритет - поставити Україну в максимально сильне становище. Ми будемо підтримувати український народ на всіх фронтах: гуманітарному, економічному, політичному, дипломатичному та військовому. Не може бути жодних сумнівів у тому, що Україна переможе», - заявила Кайя Каллас, представниця із закордонних справ і політики безпеки ЄС.



До санкційного пакета увійшли 54 людини й 30 організацій. ЄС запровадив санкції проти військової частини, відповідальної за обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня, топменеджерів провідних компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхідні шляхи, а також двох посадовців КНДР.



Щодо юридичних осіб, то насамперед ЄС вибрав російські оборонні підприємства та судноплавні компанії, відповідальні за транспортування сирої нафти та нафтопродуктів морем, що приносять важливі прибутки російському уряду.



До списку також потрапили хімічний завод, цивільна російська авіакомпанія, яка є важливим постачальником матеріально-технічної підтримки для російських військових.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує купувати зброю виробництва США та ЄС в обхід санкцій.