ССО ліквідували ДРГ РФ під час спроби прориву в Сумську область

Результат прориву ДРГ росіян у Сумську область. Фото: кадр із відео

Російська пропаганда спробувала видати «прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села» за операцію із заходу в тил ЗСУ на території Курської області. Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.



«Насправді це була спроба роботи ворожої ДРГ перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. Завдяки злагодженій роботі операторів ССО, групу ворожих диверсантів швидко виявили та відстежили їх маршрут», - зазначили в ССО.



За даними Сил спецоперацій, згодом оператори ССО ліквідували частину диверсантів влучними скидами з дронів та влаштувавши на них засідку.



Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Але оператори ССО наздогнали їх та ліквідували. Раніше оператор БПЛА «прибрав» з поля бою взвод російських військових.