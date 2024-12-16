У Курській області РФ солдати з КНДР обстріляли чеченський загін: вісім людей загинули

Північнокорейські військові обстріляли чеченський загін у Курської області РФ, є загиблі. Ілюстративне фото

Військові з Північної Кореї обстріляли чеченський загін «Ахмат» у Курській області, вісім солдатів загинули.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР), внаслідок «дружнього вогню» загинули вісім солдатів чеченського підрозділу російської армії.

Зазначається, що інцидент стався 14 грудня через мовний бар'єр між російськими та північнокорейськими військами, що, як зазначається у повідомленні, залишається серйозною перешкодою на полі бою.

Раніше представник ОСГВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російські окупанти можуть залучити військових КНДР на східних напрямках через свої втрати. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що на початку листопада у Курській області Російської Федерації відбулися перші бойові зіткнення між українськими військовослужбовцями та солдатами з Північної Кореї.