Загарбники двічі обстріляли Покровськ: спалахнула пожежа

Наслідки атаки на Покровськ. Фото: ДСНС

Російські війська за минулу добу, 15 грудня, двічі обстріляли Покровськ Донецької області. Відомо, що в приватному будинку спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Покровської обласної військової адміністрації.



«Минулої доби ворог завдав удару по східній частині міста. Обстріл стався о 10.50, в результаті нього сталася пожежа у приватному житловому будинку», — йдеться у повідомленні.





У відомстві наголосили, що інформації про постраждалих не надходило.



Окрім того, о 09:03 внаслідок обстрілу стався обрив проводів на перетині вулиць у центральній частині Покровська.





Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 15 грудня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Минулої доби ворог завдав удару по східній частині міста. Обстріл стався о 10.50, в результаті нього сталася пожежа у приватному житловому будинку