В Україні почали серійно виробляти ракету-дрон «Пекло»

Українська ракета-дрон «Пекло» запущена у серійне виробництво. Фото: пресслужба президента України

В Україні розпочалося серійне виробництво нової ракети-дрону «Пекло». Про це повідомила «Економічна правда» у понеділок, 16 грудня.

Зазначається, що після завершення розробки та кодифікації ракета-дрон «Пекло» відразу ж пішла у серійне виробництво. Контракти укладають ті самі підрозділи, що оперують далекобійними дронами.

«За останні три місяці компанія-розробник виготовила близько 100 ракет і зараз збільшує можливості виробництва. Точну ціну однієї серійної ракети “ЕП” розголошувати не може, проте вона буде меншою за вартість українського дрона-камікадзе “Лютий”», — йдеться у повідомленні.

За словами розробника, ракета-дрон на 70% складається з українських компонентів, які виробляють державні та приватні компанії.

«Вузьких місць у серійному виробництві багато, тому їх намагаються нівелювати за рахунок взаємозамінності елементів. Наприклад, ракета зможе працювати на різних двигунах, залежно від їхньої доступності на ринку», — йдеться у статті.