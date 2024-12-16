Шлях до нової професії: безплатне навчання ветеранів за державною програмою

Нова професія для ветеранів

Зараз одним із найважливіших завдань держави є соціальний захист ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Крім надання соціальних гарантій вони також потребують допомоги в адаптації та переході від військової кар'єри до цивільного життя. Одним з механізмів підтримки та подальшого працевлаштування учасників бойових дій є професійне навчання.



Наразі в Україні діє урядовий проєкт, який дозволяє ветеранам безплатно пройти первинну професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Програма включає широкий спектр можливостей – від базової професійної підготовки до поглибленого вдосконалення навичок. Учасники програми можуть обрати одну з 97 робітничих професій або підвищити кваліфікацію за близько 400 освітніми програмами. Навчальний процес адаптований до різних потреб: можна навчатися очно (вдень або ввечері), дистанційно або обрати дуальну форму навчання. За потреби ці форми можна комбінувати для максимальної зручності слухача.



Цей урядовий проєкт активно впроваджується й у Донецькій області. Так, учасниця бойових дій Наталія з Маріуполя здобула освіту завдяки участі у ньому. Працюючи з ветеранами, вона відчула потребу у поглибленні своїх знань у галузі психології. Дівчина звернулась до Добропільського міського центру зайнятості, де їй запропонували пройти навчання в рамках урядового проєкту. Вона обрала навчальну програму «Основи психологічної стабілізації для осіб з бойовим досвідом» та здобула освіту у Полтавському ЦПТО. Нові знання та навички дозволили Наталії поглибити професійні компетенції та ефективніше надавати психологічну допомогу військовим, які повертаються з зони бойових дій.



Андрій із Краматорська також зміг реалізувати власний професійний потенціал після звільнення з ЗСУ завдяки цій програмі. Чоловік захищав нашу країну до 2023 року, а після завершення служби вирішив підвищити власну кваліфікацію. За освітою він токар-розточувальник та мав певний досвід у роботі сантехніка. Після звернення до міського центру зайнятості від фахівців дізнався про можливість безплатного навчання та вирішив скористатися такою нагодою. Навчання проходило на базі Одеського ЦПТО. Протягом курсу ветеран отримав нові теоретичні знання та засвоїв практичні навички з обслуговування систем водопостачання і водовідведення.



Учасник бойових дій Дмитро зі Слов’янська, який наразі працює у Національній поліції, також пройшов безплатне навчання в рамках цієї програми. Він вирішив поглибити свої знання у сфері безпілотних систем. Чоловік пройшов навчання у Полтавському ЦПТО за напрямком «Особливості використання безпілотного апарата в умовах воєнного стану». Як стверджує сам Дмитро, у сучасному світі такі навички будуть корисними не лише на фронті. Ця галузь стрімко розвивається, а безпілотні системи широко використовуються у більш цивільних сферах.



Довідка:



Держава відшкодовує більшість витрат, пов’язаних з навчальним процесом. Служба зайнятості компенсує вартість проїзду до місця навчання та у зворотному напрямку. Також під час навчання забезпечується безплатне проживання, як учаснику бойових дій, так і особі, що супроводжує.

Учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни для проходження навчання мають:

1. Обрати професію чи програму з переліку ліцензованих професій та освітніх програм;

2. Визначити заклад професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості;

3. Подати до центру зайнятості заяву особисто або заповнити онлайн-заяву.

Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння (підвищення) відповідної кваліфікації. Докладніше про цей урядовий проєкт за посиланням.



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