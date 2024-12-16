Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Шлях до нової професії: безплатне навчання ветеранів за державною програмою

16 грудня 2024, 14:00

Шлях до нової професії: безплатне навчання ветеранів за державною програмою

Нова професія для ветеранів Нова професія для ветеранів

Зараз одним із найважливіших завдань держави є соціальний захист ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Крім надання соціальних гарантій вони також потребують допомоги в адаптації та переході від військової кар'єри до цивільного життя. Одним з механізмів підтримки та подальшого працевлаштування учасників бойових дій є професійне навчання.

Наразі в Україні діє урядовий проєкт, який дозволяє ветеранам безплатно пройти первинну професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Програма включає широкий спектр можливостей – від базової професійної підготовки до поглибленого вдосконалення навичок. Учасники програми можуть обрати одну з 97 робітничих професій або підвищити кваліфікацію за близько 400 освітніми програмами. Навчальний процес адаптований до різних потреб: можна навчатися очно (вдень або ввечері), дистанційно або обрати дуальну форму навчання. За потреби ці форми можна комбінувати для максимальної зручності слухача.

Цей урядовий проєкт активно впроваджується й у Донецькій області. Так, учасниця бойових дій Наталія з Маріуполя здобула освіту завдяки участі у ньому. Працюючи з ветеранами, вона відчула потребу у поглибленні своїх знань у галузі психології. Дівчина звернулась до Добропільського міського центру зайнятості, де їй запропонували пройти навчання в рамках урядового проєкту. Вона обрала навчальну програму «Основи психологічної стабілізації для осіб з бойовим досвідом» та здобула освіту у Полтавському ЦПТО. Нові знання та навички дозволили Наталії поглибити професійні компетенції та ефективніше надавати психологічну допомогу військовим, які повертаються з зони бойових дій.

Андрій із Краматорська також зміг реалізувати власний професійний потенціал після звільнення з ЗСУ завдяки цій програмі. Чоловік захищав нашу країну до 2023 року, а після завершення служби вирішив підвищити власну кваліфікацію. За освітою він токар-розточувальник та мав певний досвід у роботі сантехніка. Після звернення до міського центру зайнятості від фахівців дізнався про можливість безплатного навчання та вирішив скористатися такою нагодою. Навчання проходило на базі Одеського ЦПТО. Протягом курсу ветеран отримав нові теоретичні знання та засвоїв практичні навички з обслуговування систем водопостачання і водовідведення.

Учасник бойових дій Дмитро зі Слов’янська, який наразі працює у Національній поліції, також пройшов безплатне навчання в рамках цієї програми. Він вирішив поглибити свої знання у сфері безпілотних систем. Чоловік пройшов навчання у Полтавському ЦПТО за напрямком «Особливості використання безпілотного апарата в умовах воєнного стану». Як стверджує сам Дмитро, у сучасному світі такі навички будуть корисними не лише на фронті. Ця галузь стрімко розвивається, а безпілотні системи широко використовуються у більш цивільних сферах.

Довідка:

Держава відшкодовує більшість витрат, пов’язаних з навчальним процесом. Служба зайнятості компенсує вартість проїзду до місця навчання та у зворотному напрямку. Також під час навчання забезпечується безплатне проживання, як учаснику бойових дій, так і особі, що супроводжує.

Учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни для проходження навчання мають:

  • 1. Обрати професію чи програму з переліку ліцензованих професій та освітніх програм;
  • 2. Визначити заклад професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості;
  • 3. Подати до центру зайнятості заяву особисто або заповнити онлайн-заяву.

Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння (підвищення) відповідної кваліфікації. Докладніше про цей урядовий проєкт за посиланням.

Якщо виникли питання або потрібна детальна консультація, звертайтеся до консультантів call-центру Донецького обласного центру зайнятості безплатно за телефоном: 0-800-33-61-67.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Ветерани безкоштовне навчання нові професії державна підтримка ветеранів Служба зайнятості
Організації
Донецька обласна служба зайнятості

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:43
Дрони СБУ знищили тисячі боєприпасів росіян у Донецькій області
10:25
На кордоні Криму та Херсонщини звели фортифікаційні споруди — «АТЕШ»
08:03
Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів — DeepState
16:31
В окупованому Донецьку без світла залишаються понад 600 абонентів
23:00
Головне за день: Росіяни просуваються в Кураховому. Вибух у Дніпрі
11:00
Обстріл Горлівки: у квартирі житлового будинку — величезна дірка
10:30
Потоп в Донецьку. Землі Луганщини будуть роздавати військовим РФ. Вибухи в Єнакієвому — дайджест ►
08:35
Вночі в Донецьку та Горлівці від обстрілів постраждали 3 особи, є пошкодження будинків
23:00
Головне за день: Атака по енергосистемі. Ситуація під Курахове
19:26
Колишнього заступника голови «уряду ДНР» заарештовано в Москві за присвоєння та розтрату коштів
18:35
В окупованому Донецьку чули вибухи — подробиці
17:27
«ЛНР» вигадала для мешканців окупації ще один комунальний платіж
16:51
«Прокурор» та «суддя» в Донецьку отримали підозри від української прокуратури
16:49
В окупованому Луганську сталася масштабна пожежа на ринку: загорілися павільйони з автомобільними маслами
16:19
На окупованій Луганщині випав сніг: через погодні умови частина споживачів залишилася без світла
14:36
З лютого 2022 року через війну в Україні загинуло понад 83 тисячі російських військових — розслідування ЗМІ
13:40
Командири ПВК «Вагнер» визнали вторгнення на Донбас у 2014 році
13:09
У «ДНР» до 2026 року не вирішать проблем з водопостачанням
10:36
На Луганщині затримали «ексбійця батальйону "Айдар"»: окупанти його підозрюють у боях проти «Народної міліції ЛНР»
10:24
Вночі у Маріупольському районі лунали вибухи, працювала ППО окупантів
усі новини
14:00
Шлях до нової професії: безплатне навчання ветеранів за державною програмою
13:53
В Україні почали серійно виробляти ракету-дрон «Пекло»
12:58
У Слов'янській МВА поділилися прогнозом щодо відновлення подачі води на півночі Донецької області
12:32
ЄС затвердив 15-й пакет санкцій проти Росії
11:50
З глави АМКУ Кириленка зняли браслет і дозволили пересування Україною
11:43
Дрони СБУ знищили тисячі боєприпасів росіян у Донецькій області
11:05
ССО ліквідували ДРГ РФ під час спроби прориву в Сумську область
10:25
На кордоні Криму та Херсонщини звели фортифікаційні споруди — «АТЕШ»
09:55
Обстріл Донецької області: пошкоджено будинки та промислові будівлі
09:51
У команді Трампа гадають, як завершити війну в Україні назавжди, а не просто її «заморозити»
09:14
Партія канцлера Німеччини виключила постачання далекобійних ракет в Україну
09:03
ППО України збила 27 із 49 російських БПЛА
08:42
У Курській області РФ солдати з КНДР обстріляли чеченський загін: вісім людей загинули
08:03
Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів — DeepState
17:03
Окупанти можуть кинути солдатів КНДР у бої на сході України — Волошин
16:31
В окупованому Донецьку без світла залишаються понад 600 абонентів
15:59
Удар по логістиці окупантів: в РФ підірвали залізничне полотно
14:51
ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку
14:27
Під Львовом сталася потрійна ДТП: багато загиблих, є постраждалі
13:34
Скільки ракет, дронів та авіабомб випустила РФ по Україні за тиждень: відповідь Зеленського
усі новини
ВІДЕО
На магістральному водопроводі на півночі Донецької області продовжуються ремонтні роботи. Фото: ОВА У Слов'янській МВА поділилися прогнозом щодо відновлення подачі води на півночі Донецької області
16 грудня, 12:58
Під Маріуполем дрони СБУ знищили російський склад боєприпасів. Скріншот відео Дрони СБУ знищили тисячі боєприпасів росіян у Донецькій області
16 грудня, 11:43
Результат прориву ДРГ росіян у Сумську область. Фото: кадр із відео ССО ліквідували ДРГ РФ під час спроби прориву в Сумську область
16 грудня, 11:05
Потужний удар по логістиці росіян. Фото: скриншот Удар по логістиці окупантів: в РФ підірвали залізничне полотно
15 грудня, 15:59
У росіян на Сіверському напрямку. Фото: скриншот ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку
15 грудня, 14:51
РФ атакувала Львівщину. Фото: ДСНС Скільки ракет, дронів та авіабомб випустила РФ по Україні за тиждень: відповідь Зеленського
15 грудня, 13:34

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір