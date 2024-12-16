До Краматорська не привезли «Золотий м'яч» через міркування безпеки

«Золотий м'яч» Андрія Шевченка не привезли до Краматорська в цілях безпеки. Фото: кадр із відео

Турне «Золотого м'яча» Андрія Шевченка, яке має відбутися у десяти містах України, було змінено через міркування безпеки. Про це повідомили у національному перевізнику «Укрзалізниці».







Подію присвятили 20-й річниці отримання цієї нагороди українським футболістом. Першим його після Києва могли побачити мешканці Краматорська. Проте захід довелося скасувати.



«16.12 Краматорськ 10:30–15:00. Увага! Захід скасовано з міркувань безпеки за погодженням з обласною військовою адміністрацією», - йдеться у заяві.



Кореспондент «Новин Донбасу» також повідомив, що до Краматорська так і не привезли «Золотий м'яч» Андрія Шевченка.



За попередньою інформацією, показ заборонили за наказом мера міста Олександра Гончаренка.



Нагадаємо, минулої доби окупаційна армія РФ в черговий раз обстріляла міста та села Донецької області, пошкодивши при цьому приватні будинки та багатоповерхівки.