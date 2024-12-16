Росія готується до військового конфлікту з НАТО в Європі — Міноборони РФ

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов. Фото: Вікіпедія

Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов під час виступу в понеділок, 16 грудня, на розширеному засіданні колегії Міноборони заявив про те, що у 2024 році міністерство будувало свою діяльність виходячи з того, що найближчими десятиліттями можлива війна з НАТО в Європі.

«ЗС РФ у поточному році вирішували поставлені верховним головнокомандувачем завдання у рамках жорсткого протистояння з колективним Заходом, яке продовжує посилюватись та наростати. У таких умовах діяльність Міноборони будується з урахуванням таких ключових факторів. По-перше, це ведення активних бойових дій у ході СВО, а також виконання окремих завдань та забезпечення військової присутності у країнах Центральної Азії, Африки, на Кавказі, у Придністров'ї. По-друге, забезпечення повної готовності до будь-якого розвитку обстановки в середньостроковій перспективі, включаючи можливий військовий конфлікт із НАТО в Європі у найближчі десятиліття», — заявив Білоусов.

Міністр зазначив, що про можливий конфлікт у Європі говорять рішення НАТО на саміті у червні та доктринальні документи США та інших країн НАТО.

Також Білоусов запропонував сформувати новий рід військ — Війська безпілотних систем. Вони можуть бути сформовані вже у третьому кварталі 2025 року, повідомив він.

Міністр оборони РФ зазначив, що російські військові порівняно з 2022 роком отримують у 7 разів більше танків, у 3 рази більше БМП і БТР і в 2,3 рази більше безпілотників.

За словами Білоусова, лише з початку повномасштабного вторгнення Україна «втратила» мільйон бійців.

«Тільки цього року втрати ЗСУ перевищили 560 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. А загалом склали майже один мільйон людей за весь час (повномасштабної війни – ред.)», — заявив він.

На колегії був присутній Володимир Путін.