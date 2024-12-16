ЗСУ відкинули російську армію під Покровськом: окупанти відійшли до посадок

Сили оборони України відкинули російські війська біля села Піщане на Покровському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.
За його словами, це село знаходиться недалеко від самого міста Покровськ та селища Шевченко.
«Сили оборони дали бій ворогу. Він відкотився до посадок. І зараз там точаться бойові дії», – розповів Волошин.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили нічний штурм та знищили піхоту військ РФ на Покровському напрямку.