ЗСУ відкинули російську армію під Покровськом: окупанти відійшли до посадок

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російські війська біля села Піщане на Покровському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, це село знаходиться недалеко від самого міста Покровськ та селища Шевченко.



«Сили оборони дали бій ворогу. Він відкотився до посадок. І зараз там точаться бойові дії», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили нічний штурм та знищили піхоту військ РФ на Покровському напрямку.