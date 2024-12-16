РФ скинула бомби на Костянтинівку: 75-річна жінка 10 днів виживала в розбитій багатоповерхівці

Після скидання бомб РФ, у зруйнованій квартирі вижила пенсіонерка. Фото: кадр із відео

75-річна Лідія Василівна із Костянтинівки 10 днів виживала у зруйнованій квартирі. Росіяни скинули на багатоповерхівки у Костянтинівці дві авіабомби, внаслідок чого у її будинку вибило вікна та двері, повідомляє поліція Донецької області.







«Повернувшись з лікарні, постраждала майже два тижні замерзала в пошкодженому будинку без опалення, світла й води. Добу не ївши, у крайньому відчаї пані Лідія вийшла на вулицю та звернулася до перехожих по допомогу. Вона була готова покинути рідний дім, де прожила 55 років», - розповіли мешканці Костянтинівки.

Наслідки російських обстрілів багатоквартирних будинків у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

Небайдужі люди викликали поліцію. Евакуаційна група допомогла жінці зібрати речі, нагодувала її та знайшла місце для ночівлі.



Наступного дня волонтери перевезли Лідію Василівну до безпечного регіону. Того ж дня РФ знову обстріляла Костянтинівку. Один із місцевих жителів загинув у власному дворі.

Наслідки російських обстрілів багатоквартирних будинків у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

Раніше повідомлялося, що російські війська провели обстріл Донецької області, пошкодивши будинки та багатоповерхівки.